力推新南向 3年內開放印菲等6國免簽

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行政院力推新南向政策，經貿談判辦公室指出，今年1月份新南向18國，以觀光為來台目的之人次達近6.8萬人次，較去(105)年同月增長42.8%，亦是過去4年同月成長幅度最高。政院並表示，3年內我國將進一步對印尼、印度、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等具成長潛力國家開放免簽。

行政院經貿談判辦公室表示，以個別國家來看，馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓為五大觀光客源，近五年來，泰國1月來台觀光人次，於今年首次破萬，除受惠「觀宏專案」(針對東南亞國家團體旅客來台觀光，給予簽證便捷)外，在政府於去年8月1日試辦泰國30天免簽措施的雙重助力下成長率達170%。越南、菲律賓、印尼、印度、緬甸及寮國亦受惠於觀宏專案，成長幅度皆達50%以上，顯示簽證便捷性對帶動觀光的重要性。

經貿辦公室說，今起3年內，我國將進一步針對具成長潛力的國家，包括印尼、印度、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等進一步開放免簽。

(工商)