高市開發區土地標售開紅盤 創新高

高雄市地政局標售的鳳青重畫區熱銷。（地政局提供）

高雄市地政局標售的中都重畫區熱銷。（地政局提供）

高雄市開發區土地15日辦理第一季標售開紅盤，共標出11標13筆土地，標售金額9億2248萬餘元，脫標率84.6％，創3年來新高，以鳳青及中都重畫區土地買氣最佳；除楠梓區第37期及高雄大學區段徵收區2筆小面積土地，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯示投資人對於高雄市房地產未來發展信心十足。

地政局長黃進雄說，這次標售的土地中小規畫都有，加上區位好，產權乾淨，只要經濟許可，個人也有能力購買。

土地處分科長郭陽春說，第1季標售土地兼具大中小市場的需求，投資自住兩相宜。

地政局表示，鳳青重畫區因近澄清湖風景區，緊鄰文山特區，具備交通、文教與休閒便利優勢，為投資人最愛，這次推出2標3筆土地，全部標售。

其中鳳青1標2筆大面積土地，因近青年路二段商圈及熱帶園藝試驗所，生活機能優，吸引10標封參與競標，以2億5209萬餘元脫標，每坪脫標價約50.4萬元；另1筆近北賢街土地，競標最為激烈，共12家投資人搶進，也以6415萬餘元賣出，每坪脫標價約25.3萬元。

而中都重畫區擁有廣達12.6公頃的中都濕地公園，具備遊憩及綠色生態環境宜居要件，在這次標售案中也很搶手，這次推出3標3筆土地，全部標售出去；其中1筆面美都公園第一排角地，毗鄰兒童遊樂場，因區位條件佳，有6家投資人競標，以1億6888萬餘元脫標，每坪脫標價約63.8萬元。

另1筆臨遼寧三街商二用地，以1億7278萬餘元脫標，每坪脫標價約56.8萬元；另1筆位於中華橫路土地，以每坪46.5萬元脫標，足見中都發展潛力受投資大眾青昧。

小港區大坪頂1號及5號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳溼地公園及孔宅綠園，並辦理空地綠美化，景觀環境佳，受投資人關注，這次推出3筆土地，各以7888萬及8832萬元脫標，每坪脫標價各為10.5萬元及13.1萬元。

另高坪2期區段徵收區1筆位於大坪頂運動公園附近土地，有4家投資人搶進，以每坪9萬餘元脫標；第20期、大寮內坑、湖內重劃區各推出1筆土地，皆順利標脫。

(中時)