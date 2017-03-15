美女與野獸 艾瑪湯普遜巧變茶壺太太

真人版電影「美女與野獸」除了「妙麗」艾瑪華生重新詮釋童話美女貝兒，片中眾星雲集，奧斯卡影后艾瑪湯普遜也客串演出茶壺太太，男星伊旺麥奎格則靠聲音演出燭台盧米亞。

「美女與野獸」演員卡司不只艾瑪華生有看頭，丹史帝文森扮演野獸，客串演出的還包括凱文克萊、伊恩麥克連、伊旺麥奎格、艾瑪湯普遜、路克伊凡斯、史丹利圖奇等，來頭不小的演員一字排開，讓電影堪稱迪士尼史上最豪華陣容。

艾瑪湯普遜曾以「此情可問天」獲得奧斯卡影后，儘管近年她演出的角色大都是綠葉，但只要有她出場，必定因為她的演出為電影加分不少。這次在「美女與野獸」她客串茶壺太太，艾瑪湯普遜搞笑說，「因為我向來喜歡瓷器」。

導演比爾坎頓說，「美女與野獸」在26年後能夠拍成真人版真的是水到渠成，因為電腦特效日新月異，已經可以把許多當年無法做到的事完成、甚至做得更好。

所以艾瑪湯普遜演出的茶壺太太，只有在最後幾分鐘變成人形，多半時間都得靠聲線賣力出演，最後她還獻唱主題曲，當貝兒與野獸在舞池中翩翩起舞，背景音樂就是由艾瑪湯普遜重新詮釋的版本。

至於同樣得靠聲音演出的伊旺麥奎格，以法國口音詮釋燭台盧米亞，讓人印象深刻。「美女與野獸」明天將在全台上映。1060315

(中央社)