男大生花144元 抽中價值89萬轎車

高雄過好年發票登錄大抽獎，15日由副局長鄭介松（中左）頒獎，獲汽車的「豪哥」（中右）及其他獲機車的民眾 。（呂素麗攝）

高雄過好年發票登錄大抽獎，15日由副局長鄭介松（左）頒獎，獲汽車的男大學生「豪哥」（右）花了144元買東西 ，發票獲獎。（呂素麗攝）

高雄過好年發票登錄大抽獎，劉先生（右）花了16元，發票抽中機車，15日由副局長鄭介松（左）頒獎。（呂素麗攝）

暱稱「豪哥」的高雄市許姓男大學生，在超市花了144元買日常用品，發票參加市府經發局舉辦的「2017高雄過好年」發票登錄大抽獎活動，結果中了頭獎價值89萬元的「Toyota 豪華休旅車」1部，今天現身接受頒獎難掩喜悅之情；他說，接到得獎通知電話時，還以為是詐騙集團，直到收到簡訊後上官網核對才確定真的是自己。

「2017高雄過好年」活動自去年12月9日至今年2月1日止，推出「高雄雄好康」App，整合高雄在地各類型商家資訊提供更多消費優惠及資訊，登錄高雄地區不限消費金額發票即可抽獎，獎項高達500萬元。

這項活動短短2個月吸引超過2萬人次下載，登錄近50萬筆發票，要中獎真的很不容易，獎項有頭獎轎車及11部機車，經發局副局長鄭介松今天頒獎，幸運得主們現身領獎時直呼幸運。

其中最令人羨慕的是許姓男大生，他說，是父親從報紙上得知活動訊息，請他代為上傳發票，他傳了100多張，得獎發票是在全聯花了144元購買生活用品，沒想到就中獎了，真的很幸運！

他表示，接到得獎通知電話時，第一時間反應不過來，還以為是詐騙集團，由於他目前沒有汽車駕照，會將汽車交給家人使用。

另一位劉姓民眾則花了16元在便利商店買東西，發票中了1輛機車。

經發局表示，自3月16日起到8月15日止，加碼推出「月月抽機車」活動，只要到「高雄雄好康」App登錄每波活動期間在高雄市任一消費不限金額的發票，即可參加抽獎。

(中時)