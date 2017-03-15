男大生花144元 抽中價值89萬轎車
暱稱「豪哥」的高雄市許姓男大學生，在超市花了144元買日常用品，發票參加市府經發局舉辦的「2017高雄過好年」發票登錄大抽獎活動，結果中了頭獎價值89萬元的「Toyota 豪華休旅車」1部，今天現身接受頒獎難掩喜悅之情；他說，接到得獎通知電話時，還以為是詐騙集團，直到收到簡訊後上官網核對才確定真的是自己。
「2017高雄過好年」活動自去年12月9日至今年2月1日止，推出「高雄雄好康」App，整合高雄在地各類型商家資訊提供更多消費優惠及資訊，登錄高雄地區不限消費金額發票即可抽獎，獎項高達500萬元。
這項活動短短2個月吸引超過2萬人次下載，登錄近50萬筆發票，要中獎真的很不容易，獎項有頭獎轎車及11部機車，經發局副局長鄭介松今天頒獎，幸運得主們現身領獎時直呼幸運。
其中最令人羨慕的是許姓男大生，他說，是父親從報紙上得知活動訊息，請他代為上傳發票，他傳了100多張，得獎發票是在全聯花了144元購買生活用品，沒想到就中獎了，真的很幸運！
他表示，接到得獎通知電話時，第一時間反應不過來，還以為是詐騙集團，由於他目前沒有汽車駕照，會將汽車交給家人使用。
另一位劉姓民眾則花了16元在便利商店買東西，發票中了1輛機車。
經發局表示，自3月16日起到8月15日止，加碼推出「月月抽機車」活動，只要到「高雄雄好康」App登錄每波活動期間在高雄市任一消費不限金額的發票，即可參加抽獎。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。