校園鄰近擬設土資場 溪南國小家長反對
埔里鎮公所研擬撥用埔里分局交通分隊旁公有土地，興建土石方資源堆置處理場（簡稱土資場），讓鎮內營建廢棄物能有固定去處，避免不肖業者任意棄置問題，但預定地方圓500公尺內有溪南國小，學生家長表達反對立場，鎮公所表示若法令無解，將另覓土地闢建。
南投縣境僅有集集鎮、竹山鎮有土資場，大埔里地區長期未設置，九二一地震造成多間民宅倒塌，所衍生的建築廢棄物或土方，只能找地方暫時堆置，河床、山間道路旁，經常遭到不肖業者棄置廢土或建築廢料，埔里鎮公所研擬撥用埔里交通分隊旁原警察機關用地，約1.8公頃的公有地興建土資場，讓營建廢棄物有個合法處理場，標售回收再利用的土石資源，也能增加公所收入。
埔里公所日前召開土資場興辦事業計畫及用地開發作業可行性評估，規劃顧問公司根據《南投縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例》，發現土資場直線距離380公尺處就是溪南國小，不符方圓500公尺內不得有學校的規定，按照法令土資場闢建計畫初步評估不可行，但大埔里地區土資堆置問題仍應獲得解決。
溪南國小家長表示反對學校附近蓋土資場立場，指出九二一災後為了堆置廢棄物，埔里設置多處臨時土資場，造成鄰近地區飛砂走石，重車出入也影響交通安全，噪音汙染困擾鄰近學童上課，不希望惡夢重現，而且溪南國小附近已有兩家預拌混凝土場，重車出入所造成的汙染，居民曾聯名抗議，土資場計畫對溪南國小師生交通安全，恐產生負面影響，希望公所能審慎考量。
(中時)
關鍵字：埔里鎮公所、溪南國小、土石方資源堆置處理場
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