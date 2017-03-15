林書豪爸爸宏仁國中演講 分享「豪爸教養術」

埔里思恩堂亮點教會為讓家長在教養上有更多經驗得以參考，邀請華裔美國ＮＢＡ職業籃壇球星林書豪父親林繼明至埔里鎮宏仁國中演講，分享他之所以能培育明星的心路歷程。

「林來瘋」的旋風方興未艾，被稱為華人之光，難得是林書豪有哈佛大學的傲人學歷，但是待人謙虛有禮，並具備奮鬥不懈的運動家精神，林書豪的父親林繼明博士，被認為是幕後最大的功臣，宏仁國中、宏中家長會及埔里思恩堂亮點教會邀請他在24日晚間7時20分，在宏中大禮堂演講，歡迎親子一同參加。

思恩堂教會指出，林繼明將分享個人自身移民到美國的種種經歷，以及如何教育林書豪的方式，勾勒出之所以能培育明星的奮鬥過程，這「豪爸教養術」很值得為人父母參考，特別是孩子對於體育運動特別有興趣的父母，更是不能錯過。

宏中家長會長趙英明表示，林繼明與大家分享親子互動的經驗與心得，非常歡迎大家屆時踴躍參與，希望埔里的子弟們未來也能有機會登上世界的舞台。

(中時)