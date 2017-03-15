牡丹國小大手拉小手 好爛漫的藝術季
「不管何時發芽，都要為小朋友種下藝術的種子。」堪稱全台最美小學之一的牡丹國小，近兩周首創藝術季為17日的4校聯合校慶揭開爛漫序幕，6名素人藝術家與全校百名學童攜手創作，除為學校再添裝置藝術外，更留下最初的感動。
牡丹國小雖位處偏遠山區，但並未因地理關係而遭忽視，相反地因環境優美、校風熱情，除營造出無可取代的爛漫氛圍外，學生更各個都是音樂玩家。但音樂並非是學校的代名詞，校長楊瑞麟說，藝術沒有設限，小朋友更應有創作的啟發，所以藝術季來了。
他說，牡丹國中、石門國小、高士國小及牡丹國小4所學校有輪流舉辦聯合校慶的傳統，而今年恰巧輪到牡丹國小，因此特別設計有別以往的活動流程，當中最特別的就是為期兩周的藝術季，這期間由6名素人藝術家與全校百名學童大手拉小手進行藝術創作，為校造景。
「撒下種子就會結果。」他開心地說，學校並不是要很美的裝置藝術，而是要有參與感的作品，6個藝術家中除有特地從高雄來的楊逸老師外，王明堂、李恆茂、陳亮錡、邱以理及劉伯賢等都是屏南在地老師，小朋友在他們的帶領下，能更深入了解在地文化。
他強調，這6個創作藝術除會在校慶當天迎接貴賓外，也將一直存放在校內，這是小朋友的藝術創作初體驗，絕對要細心保存。學校表示，校慶當天除有公益園遊會外，還有傳統競技及山谷音樂會。
(中時)
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