女子錢包遭竊 中市警2小時高速找回

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台中市一名民眾到菜市場買菜，錢包失竊，警方快速幫忙找回，錢包失而復得。（盧金足翻攝）

到菜市場買菜，小心錢包！台中市一名陳姓婦女到傳統市場買菜，錢包放置在機車置物箱內，在水果攤挑完水果，付錢時才發現錢包居然不見了。警方循線調查，順利幫報案人在2小時內找回錢包，被害人稱讚警方辦案效率高，順利找回買菜錢。

警察局第六分局何安派出所警員曾瑞龔、洪啟倫接獲民眾報案，在西屯區長安路與中清西二街口錢包遭竊。

警方調查，發現有1名女子穿著淺色長袖外套、淺色長褲，徒手打開被害人機車置物箱竊取錢包，騎乘重機車逃逸，警方查出嫌犯車牌，立即到嫌犯住所通知其到案說明。

65歲林嫌見到警方，當場就嚇得坦承行竊，表示因缺錢花用，看到被害人的機車置物箱未蓋好，才一時起貪念，並交付所竊取的錢包，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲民眾，貴重物品不離身，勿放置機車置物箱內，避免有心人士有機可乘。

(中時)