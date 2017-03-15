廠商走進校園延攬人才 實習、就業一次搞定

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嘉南藥理大學今天舉行就業徵才暨實習媒合博覽會。(曹婷婷攝)

還沒踏出校門，廠商已爭相走進校園搶人才。嘉南藥理大學今天舉行就業徵才暨實習媒合博覽會，今年特別將就業與實習兩者同步辦理，方便在校生、應屆畢業生在學校即可覓得實習機會及理想工作，也讓廠商將招募徵才與媒合實習生一次搞定。

今天共有66家廠商參與，包含6家嘉藥校友廠商，總計提供超過3800個工作職缺，行業別涵蓋美容、化妝品、醫療、教育、環保產業、餐飲、休閒、觀光、社福、人力資源、科技、半導體等類別。總計共612人參與就業媒合，媒合成功511人，媒合率達83.5%，為5年來最高。

此外，實習媒合部分，今年共有餐旅管理系、生活應用與保健系、休閒保健管理系、觀光事業管理系及應用外語系等5系，一起舉行聯合校外實習媒合作業，有21家國內知名餐飲飯店業者進行面試，共計有199位學生參與，媒合率高達百分百。

嘉藥餐旅管理系主任龔聖雄表示，台灣觀光產業發展快速，飯店及休閒產業求才若渴，學校透過這次博覽會，希望讓學生對未來觀光產業有更深入的瞭解，並將專業所學，藉由職場實習能更加精進。

龔聖雄說，以往實習都是由學生自行前往合作企業面試，相當辛苦，此次則邀請廠商直接進到校園徵才，可省去舟車勞頓之苦，且結合五個系聯合徵才，就業及實習一同辦理，參與廠商更多，學生和廠商的選擇性也就更多元。

(中時)