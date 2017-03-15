安以軒結婚超保密 陳妍希洩她婚前曾問這事
安以軒今（15日）宣布閃婚澳門CEO陳榮煉，小倆口在「安氏企業」姊妹淘陪同下，到戶政事務所完成結婚登記，讓粉絲又驚又喜。而另一好友陳妍希則透露剛聽聞喜訊，可見其婚事相當保密，但也表示對兩人步入婚姻不意外，「以軒老公超疼她！」替姊妹感到開心。
安以軒今年1月去陳妍希家聚會時，PO出的合影中，被發現她無名指上竟然帶著鑽戒，引來外界紛紛推測好事近了，而據《ETtoday》報導，陳妍希當時還不知此事，但現在突然想到安以軒曾問她婚禮顧問的資訊，本來還以為她是幫朋友問的。另外，陳妍希雖沒見過對方老公，但也透露「感覺他很疼以軒，祝他們幸福快樂啊！」直呼真的好甜蜜，藏不住為姊妹開心的喜悅之情。
(中時電子報)
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