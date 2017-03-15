效法榮星花園 捷運局蘆洲打造共融性公園
台北市捷運局捷運中區工程處將在環狀線地面空間，興建0.4公頃的蘆洲線性公園，已規畫槌球場和體健設施，但缺乏兒童設施，市議員李倩萍和台北市議員許淑華日前到場會勘，盼效法台北市榮星花園，設計為符合在地特色的共融性公園，相關單位承諾可望9月底完工。
李倩萍表示，蘆洲捷運線性公園雖然位於蘆洲，然而由於環狀線由台北市捷運工程局施工，用地也屬於台北市捷運工程局，因此與許淑華議員合作，以雙北合作的模式一同為蘆洲市民爭取捷運線性公園特色化。
李倩萍說，蘆洲地區多數公園面積較小，又因近年人口持續增長，民眾常反應缺乏公園綠地遊憩，因此新的線性公園設計相當重要。
李倩萍表示，蘆洲捷運線性公園面積約0.4公頃，基於不同族群對於公園設施的需求，除了既定施工的槌球場等場地與成人體建設施，也希望以學齡前、學齡兒童角度出發，設計適合不同族群的無障礙共融性遊戲場。
捷運中區工程處承諾，將參考台北市的榮星花園做為參考，朝共融性遊具的目標進行，與蘆洲區公所共同設計符合在地特色的共融性公園，預計今年9月底前完工。
(中時)
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