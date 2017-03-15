桃園影像札根計畫 學生自製10動畫預計6月發表

平鎮東安國小校長黃木姻帶領10所國中小學生，進行影像扎根計畫，讓學生們自己繪畫電腦動畫，作為宣導教材。(賴佑維攝)

桃園市2015年底開始推動「影像扎根計畫」，由專業動畫製作專家協助，讓孩子們練習劇本發想到繪圖，甚至完整做出影片。負責計畫的東安國小校長黃木姻表示，預計6月將有10所學校發表10部動畫，作為宣導教材效果肯定很好。

黃木姻說，從2015年影像扎根計畫開始，邀請曾金鐘獎、金馬獎的導演李力劭，以及製作人凌志文、編劇王宥蓁等專業人員，指導學生們寫劇本、劃分鏡圖。共有10所小學參加。學生們經過學習後，不斷修改劇本，近日已經來到繪圖、電腦掃瞄等階段，預計6月就能發表。

(中時)