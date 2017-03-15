會考將至 恆春國中師生到高山巖福德宮祈福

恆春國中為安定考生緊張情緒，15日特地校長鄔世榮(左)帶領26名學生代表前往當地信仰中心高山巖福德宮祈福，主委陳明章(左二)也特製「獨占鰲頭平安香符袋」致贈學生，預祝他們金榜題名。(謝佳潾攝)

國中9年級生每到5月份，就要面臨人生首個重大考試教育會考，恆春國中為安定考生緊張情緒，今天特地帶領26名學生代表前往當地信仰中心高山巖福德宮祈福，廟方也特製「獨占鰲頭平安香符袋」致贈學生，預祝他們金榜題名。

恆春國中校長鄔世榮表示，教育會考將至，考生約剩2個月的衝刺期，心情難免浮躁，而為讓全校百餘名考生能平息緊繃的情緒，特地創校首創，在13個班當中各挑2名代表，由老師帶領前往福德宮祈福考試順利，但沒有宗教因素，純粹是讓學生在心靈上有個寄託。

他說，恆春鎮內沒有主管考試的文昌神，而高山巖福德宮又是當地重要信仰，加上某次與主委陳明章談及學生會考一事，陳明章主動希望土地公能庇佑當地孩子，因緣際會便辦了祈福活動，同時感謝廟方還致贈平安香符袋給學生增加信心。

祈福活動由陳明章引領上香，鄔世榮帶同家長會長、班導師及學生祝禱，祝禱文中向土地公表達最誠摯的心意，祈求賜給學生信心、全心、安心，在考試有最佳成績表現。

(中時)