WBC》筒香嘉智開轟帶動大局 日本5比0領先以色列
在東京巨蛋進行的經典賽E組8強最後一戰，今（15日）晚由地主日本隊交手以色列，攸關誰能取得晉級門票，日本隊複賽已拿下2連勝，此戰贏球，將與荷蘭隊攜手闖進4強；以色列今晚則是背水一戰，必須大勝日本才有機會透過加賽爭取晉級機會。
日本隊此戰排出千賀滉大掛帥，打線也做了更動，重砲中田翔疑因身體有些不適，此戰未先發，由昨日代打建功的老將內川聖一扛第5棒、一壘手；以色列則是把後援為主的席德（Josh Zeid）拉上先發。
千賀滉大此戰先發表現精彩，主投5局，用了63球，只在首局面對首名打者弗德（Sam Fuld）時被敲安打，送出4次三振，無失分；席德投完5局也是無失分，用了67球，投出3K和2次保送，兩隊前5局打完仍維持0比0平手。
戰況在6局下出現變化，日本隊第4棒筒香嘉智率先上場就從席德手中掃出中外野方向的陽春炮（個人本屆第3轟），助日本突破僵局，接著面對以色列第2任投手艾克瑟洛德（Dylan Axelrod），松田宣浩掃出帶有打點的二壘安打，小林誠司、菊池涼介再接連補上安打多添分數，滿壘時青木軒親又因觸身球擠回分數，日本隊灌進5分大局，取得5比0領先。
(中時電子報)
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