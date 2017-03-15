衛生紙丟馬桶不會阻塞 這些東西才是兇手！

環境清潔稽查大隊長羅文林強調，衛生紙丟馬桶可溶於水，不會造成阻塞。（葉臻攝）

環保署6月起將全面實施衛生紙丟馬桶政策，並指出此舉不但能維護廁所環境，也不會堵塞馬桶，桃園市政府環保局也將推廣市內3281座公廁落實新政，維護公共環境衛生。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，衛生紙丟在馬桶，除了可以避免丟在馬桶後造成的髒、臭、細菌叢生，衛生紙本身遇水可溶解，不會造成馬桶阻塞，但管線本身有問題，或民眾使用的是面紙、濕紙巾，就不能丟進馬桶。

桃園市列管的公廁共有3281座，今年度累計檢查7606座次，因應環保署新政推出，後續的每月檢查將輔導業者提供「可溶於水、短纖維」的衛生紙，並納入公廁評分項目，由管理單位在廁間張貼「衛生紙請丟馬桶」標示。

羅文林也強調，廁所最容易阻塞的原因從來都不是衛生紙，「菸屁股、垃圾、塑膠袋」等才是始作俑者，民眾在購買廁所用衛生紙時，要注意袋上標示確實寫有「可溶於水」，才能用得安心、沖的安心。

(中時)