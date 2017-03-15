1.8億打造清水岩溫泉遊憩區 第6次招標功虧一簣
彰化縣政府投入1.8億元打造彰化縣社頭鄉清水岩溫泉遊憩區，徵求經營廠商，今天進行第6次招、開標，首度突破掛零，有1家廠商投標，但資格審查，卻發現標件要書寫國字的金額寫成阿拉伯數字而失效，縣府計畫在1周內以同樣標第內容進行第7次招標。
彰化縣創新打造首座和風建築的平地溫泉，包含兩座室內湯屋和戶外泡腳池、餐廳、庭院等，參觀過的業者，都對設計和工程品質稱許，但要投入經營卻也有在商言商的考量，主要是公共浴池容納人數有限，計算周轉率，票價怎麼採計，陷入長考。
委外一再流標，縣府城觀處為吸引業者投入經營，將年權利金從600萬元調降到200萬元，停車場附近空地開放業者再興蓋個人湯屋，並從春節起到4月底免費開放泡腳池，縣長魏明谷大力號召，吸引熱絡人潮。
今天第6次招標，有1家廠商投標，但進行資格標審查卻出現標件錯誤，功虧一簣，城觀處長田飛鵬表示可惜，但認為第7次招標，希望很大。
城觀處長田飛鵬表示，溫泉區的基地開放興建個人湯池，還得進行環境評估，所以通過資格標後，後續仍得再辦理審議會，審查業者提送的執行計畫書，做好環境把關。
田飛鵬表示，雖然入庫縣府的年權利金調降了，但可以打平利息支出，營運成長比例也能入庫，可望逐年攤還借貸的基金，廠商意願進駐，就能注入活水，希望打出彰化觀光的特色。
(中時)
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