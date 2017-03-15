與總統餐敘 魏明谷：總統關心地方情形

多名民進黨籍縣市長昨晚和總統聚餐，彰化縣長魏明谷指出，席間總統有關心地方執政情形，同時傾聽在地縣市首長的意見。

包括台中市、彰化縣等多名民進黨籍的縣市長昨天北上總統府和總統蔡英文聚餐，魏明谷指出，在聚餐時，蔡總統關心目前地方執政的情形，也有談到未來的縣市長選舉等議題。

魏明谷表示，餐會中除關心目前地方的執政情形，席間也討論到明年縣市首長選舉對手的潛在對象是誰。目前國民黨還在辦理黨主席選舉，因此各縣市的對象還不是很明朗，民進黨中央黨部目前規劃明年縣市首長的提名，希望能夠以和為貴，並以「現任」為優先，在國民黨執政等艱困地區，希望以徵召方式，不辦理初選，而民進黨已經連任2屆的地區則以辦理初選方式來進行。1060315

(中央社)