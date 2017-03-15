經典賽檢討 球員工會籲以運動員為主體
世界棒球經典賽中華隊3敗遭淘汰，引發檢討聲浪，中華職棒球員工會今天發表三點聲明，呼籲運動賽事的組訓、參賽過程，應該以運動員為主體。
球員工會的三點聲明包括建立以運動員為主體的競賽；修法讓運動回歸全民參與；與其國家隊公司化，解決方案應該更符合台灣棒球現況、市場規模，重新定義國際賽分級。
球員工會表示，自從2013年起爭取「受邀參與國際賽事」的照顧與權益，提出4項訴求；2015年12強賽以「拒絕接受徵召」的激烈手段，喚起主管機關與政府的重視，開出國內第一張運動員暫時失能保單。
工會表示，這次經典賽體育署與棒協逐步達成各項訴求，認同球員工會參與，才體認到「運動賽事應該以運動員為主體的意義」。
球員工會表示，去年底起受民意代表邀請，參與「國民體育法」、「體育團體法」的修法討論。球員工會支持修法，讓各單項協會、運動團體的財務透明、接受監督，落實政府補助經費推廣運動的宗旨。
對於各界討論，參考日本國家隊公司化，球員工會提出不一樣的看法。
球員工會認為現有分級「一級賽事」包括經典賽、亞奧運，存在本質有所不同，體育署應該針對主辦單位是大聯盟或世界棒壘總會、國際奧會，及比賽性質是商業表演、公益或國際競技等，重新定義國際賽分級。
球員工會表示，經典賽屬於商業表演賽，權責應由職棒負責組訓，亞奧運是國際交流競技，由棒協組訓較符合精神。日本國家隊公司化的作法，與國內現況不同，應該找出更適合的合作模式。1060315
(中央社)
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