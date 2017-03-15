國民黨查人頭黨員 選黨魁陣營派代表

中國國民黨中常會今天討論人頭黨員問題，因中常委各有意見，最後決定由6組參選黨主席陣營推派代表，討論查察人頭黨員的遊戲規則。

國民黨組發會下午在中常會就今年1月1日至1月20日，新徵暨回復黨籍黨員的入黨介紹人、通訊地址樣態進行統計分析。

根據組發會資料，新徵黨員、同一介紹人部分，有35個介紹人介紹200個以上黨員，39個介紹人介紹101人至200人。新徵黨員、同一通訊地址方面，有14處通訊地址有50個以上新入黨黨員；38處通訊地址有21至50個新入黨黨員。新徵且符合同一通訊地址且是同一介紹人，共有14組是超過50人以上。

組發會建議，新徵黨員如是同一介紹人，很難說是悖於常情，建議不處理；新徵黨員出現大量同一通訊地址者，似與常情不合，建議6人以上同一通訊地址者剔除。

國民黨秘書長莫天虎表示，中央黨部完全相信地方同仁，如果確實按照規定審查人頭黨員，應該沒有問題，但今天之所以有此提案，是因為大家還有質疑，且把矛頭指向黨中央。

莫天虎說，如果抽查200人當中有1人有問題，是否200人全數剔除或者只剔除1人，都有待討論。1060315

(中央社)