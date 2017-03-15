繪家暴地圖 北市盼提早監測預防
北市社會局與民間合作繪製「家暴案件地圖」，只要輸入通報個案，電腦會顯示分數，若分數超標，代表「再通報率」高，希望「家暴案件地圖」能幫助家防中心提早監測、預防。
社會局表示，希望藉此降低通報案件機率。
北市家庭暴力暨性侵害防治中心首度與民間智庫驅動股份有限公司合作，將過去20年累計的家暴通報件數資料繪製成「家暴案件地圖」，北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，1年通報案件約1萬3000件，希望「家暴案件地圖」能幫助家防中心提早監測、預防。
地圖套上各區、各里不同年齡層人口數與土地使用分區資訊，再進行大數據分析，每個案子會得到一個分數，意即只要輸入通報個案，電腦顯示的分數若超標，代表通報率高，可警醒社工要注意。
陳淑娟也說，家暴地圖可讓鄰里內負責防治家暴者，較容易了解、掌握該區案件發生形式，像是兒少保護個案、高齡夫妻親密暴力等。1060315
(中央社)
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