行政院：1月新南向國家來台成長4成
行政院經貿談判辦公室今天表示，依交通部觀光局統計，新南向18國1月來台觀光近6.8萬人次，較去年同月增長42.8%，是過去4年同月成長幅度最高。
經貿談判辦公室表示，以個別國家來看，馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓為五大觀光客源。
其中，泰國1月來台觀光人次今年首度破萬，除受惠「觀宏專案」（東南亞國家團體旅客來台觀光，給予簽證便捷）外，在去年8月1日試辦泰國30天免簽措施的雙重助力下，成長率達170%。越南、菲律賓、印尼、印度、緬甸及寮國，也受惠於觀宏專案，成長幅度皆達50%以上。
經貿談判辦公室指出，政府推動新南向政策以來，去年8月至今年1月，新南向國家整體觀光人次較前觀察區間成長25.83%，為近五年同期成長高峰。前五大觀光客源中，以泰國、越南、菲律賓增幅較大，次要客源中，則以柬埔寨及緬甸成長最為明顯 。
經貿談判辦公室表示，今起3年內，將進一步對印尼、印度、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等具成長潛力國家開放免簽。若這些國家經濟發展保持強勁，國民所得增加，新南向政策將更有利於對其推廣觀光。1060315
(中央社)
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