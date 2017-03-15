數大是煩惱 切除大腸瘜肉有利器

根據馬偕醫院癌症資源中心2年來的統計，每年約有250人發現大腸直腸癌早期癌前病變，而確診罹癌人數大約20人，證明大腸瘜肉癌病變機率高，國內醫院一直在尋找有效的治療方式，而「內視鏡黏膜下剝離術（ESD）」沒有體外傷口、恢復快是一大優勢。

所謂「數大便是美」，對大腸瘜肉而言，「數大是煩惱」！馬偕大腸直腸外科醫師楊靖國指出，以往大腸直腸癌患者為了切除扁平狀腺瘤性瘜肉，多以「內視鏡黏膜切除術（EMR）」，但2公分以上瘜肉往往受到限制，完整切除率只有30％。

馬偕引進日本已經使用20年的「內視鏡黏膜下剝離術」，這套設備在國內大都用在胃部手術，而馬偕完成動物、人體試驗後，正式用在大腸直腸2公分以上瘜肉的切除，具有出血量少、體外無傷口、切除率高與患者復原速度快的優點。

楊靖國表示，早期消化性癌症並無明顯症狀，若輕易忽略而延誤就醫，將會導致病情加重，為了減低罹癌機率，國人若有糞便出血、家族史、符合癌症篩檢資格者，應定期接受檢查，才能早期發現、妥善治療。

(中時)