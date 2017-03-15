明降雨機率高 石門水庫人工增雨備戰

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

石門水庫預計16日凌晨在壩頂準備施放焰劑，執行人工增雨作業。(圖為資料照片)

受華南雲雨帶影響，中央氣象局預估16日全台各地都有降雨發生，水利署北區水資源局把握機會，16日凌晨1時起，於石門水庫壩頂待命準備人工增雨作業。北水局副局長邱忠川說，北水局將配合狀況，不放過任何能增加降雨的機會。

(中時)