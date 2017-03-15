印尼籍船員落海沒人發現 自行默默游上岸

印尼船員在高屏溪外海意外落海，所幸海巡署查出救回。（謝佳潾翻攝）

東港籍天進興13號漁船，14日進入東港碼頭時，1名在船尾補漁網的印尼籍船員竟不慎落海，且到船開進安檢所後才被海巡人員發現，所幸該名船員身強體壯，在落海後鎮定地游泳自救，且在快上岸時遇上海巡人員，立即被尋獲救回。

東港安檢所表示，3月14日下午3時許，海巡人員在執行進港安全檢查時發現，東港籍「天進興13號」漁船的外籍船員人數與出港不符，船長被查證後才知有1名印尼籍船員失蹤。

船長說，在進入東港前還有看到這名失蹤印尼船員，研判可能在進港時意外落海，安檢所立即回報所有安檢單位加強海面監控及搜尋，隨後汕尾安檢所的守望人員在高屏溪出海口距岸約500公尺處，發現有民眾游泳並攀附於抽砂平台的抽砂管，隨後涉水上岸。

海巡人員獲報後立即派員查看，而涉水上岸的船員說，意外發生時他在船尾整理漁網，不小心就落海了。海巡人員在確認為漁船落海之船員後，初步檢查無外傷，立即給予毛毯保暖，順利將落海的印尼船員交還給船長帶回，完成了救援的任務。

(中時)