遭囚禁35小時 喬妹泣訴：再也不敢去馬來西亞
台灣女生「喬妹」本月9日赴馬來西亞，入境時被以「護照損壞」為由遭囚禁拘留35小時後被遣返回台，今天下午召開記者會說明當時情況，她激動表示，台灣是免簽證國家，又沒有犯法，假如不合規定就遣返，不應該把人關起來還不能對外聯絡，邊說邊哭泣至今仍驚魂未定，表示以後再也不敢去馬來西亞。
「喬妹」回想當時海關人員很粗暴用中文說：「錢拿來！」她假裝聽不懂，不想給錢，但海關比出1個上手銬的手勢，她當時很害怕，只好進去拘留室，同時詢問何時才能回到台灣，海關人員不耐煩說「tomorrow morning」（明天早上），她一進到拘留室發現裡面全擠滿人。
「喬妹」指出，拘留室約4坪大的空間，大約有27個人，來自各國籍的人，其中有1位是台灣女性。裡面沒有空調，吃喝拉撒睡統統在裡面，又悶又臭，即便時間一到供應便當及一瓶500CC礦泉水，但是水一旦喝完就不再給，需要的人以一瓶2塊錢購買。
「喬妹」在記者會上特別感謝馬來西亞首相東亞特使兼議員張慶信給予的關切，卻對台灣外交部失望並表示、事發當時台灣外交部沒有人跟她聯繫關心。
她接著說，她的事件希望給國人一個警惕，也盼台灣外交部可以協調，假如國人有遇到類似狀況，可以讓她們對外聯絡或協助買機票回國，而不是像她一樣莫名其妙被拘留，萬一出了人命，台灣政府才要出面處理的話，那人命簡直太不值錢。
(中時)
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