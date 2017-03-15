回歸原點 台體重奪大專女足后冠

台體開賽4分鐘就先馳得點，球員在場內擁抱慶祝。（李弘斌攝）

過去曾4度稱霸大專女足聯賽的台灣體大，去年竟意外被踢出前2、無緣爭后，不過卸下國家隊助理教練職務的教頭呂桂花，以「回歸原點」的方式重新起步，本屆不但重回決賽，15日更靠中場「阿季」張季蘭開賽4分鐘的遠射破門，以1比0氣走宿敵台灣體大，重溫冠軍滋味。

台灣體大拿下隊史第5座大專女足聯賽冠軍。（大專體總提供）

呂桂花賽後表示，去年無緣決賽其實有些意外，後來透過日本教練講習會，讓她有了「回歸原點」、從零開始的領悟。

「我重新思考訓練，重親回到最單純的思考足球的方式，」呂桂花說：「透過去年藍鯨隊（木蘭聯賽社會球隊，以台體球員為主體）的演練下，其實全隊一起在訓練的時間並不多，狀況並不理想下，很開心，球員都很賣力能重新拿回冠軍。」

台體張季蘭（中）與師大陳雅君（右）在中場激烈拚搶。（李弘斌攝）

15日冠軍戰台體一開賽就展開攻勢，第4分鐘從右路組織攻勢，前鋒李綉琴在禁區右側回敲，張季蘭於18碼線上直接起腳射門，球越過門將朱芳儀上空，精準打入左上死角，先馳得點1比0領先師大。

「這是我今年大專聯賽進的第4球，是學姐（李綉琴）球傳的好，要謝謝學姐的助攻。」張季蘭賽後說。

去年木蘭聯賽助花蓮台開封后並贏得金手套獎的潘亭儀，這次再以台體隊長之姿榮膺大專最佳門將。潘亭儀說：「很開心，去年8月接下隊長臂章時的壓力很大，當時我們大專盃連前二都沒踢進去，但今年我們從首循環開始就會在賽前要大家把話說出來，感覺今年大家不會把話悶在心裡，我跟其他3人也都將畢業，也算是我們一個最好的畢業禮物！」

(中時電子報)