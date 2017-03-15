南橫祕境小旅行 領略霧鹿峽谷壯麗景緻
台東林區管理處知本自然教育中心將於4月30日至5月1日辦理兩天一夜南橫秘境小旅行，帶領民眾至台東新武呂溪流域，也就是民眾熟知的南橫公路東段沿線布農族部落，探訪其民俗與文化，並領略霧鹿峽谷之深邃與壯麗。
台東林管處表示，這次活動將以漫遊、慢走方式體驗原民文化、觀察在地人文，由布農文物館的老照片開始揭開南橫公路上住民的生活樣貌，再藉由初來部落的傳統屋之布農歌謠傳唱與布農族傳統活動體驗等儀式，體驗族人們的傳統文化，夜宿天龍飯店，透過在地食材，認識布農族人的野菜及民俗植物；在山林間享受溫泉水滑洗凝脂，除去一身的疲憊。
隔日清晨慢步至峽谷地形之六口溫泉，泉質為碳酸氫鈉泉的溫泉，由山壁竄流而出，還可一探霧鹿峽谷之壯闊。沿途南橫公路壯闊美景以及各文化景點相關故事，都將在這次旅程裡娓娓道來。
這次活動將邀請當地長期投入文化保存與傳承之耆老導覽及引導文化體驗活動，為參與學員揭開南橫的神秘面紗。
對象為18歲以上，熱愛原民文化與山林之民眾，名額僅有30人。活動費用為每人3500元，報名期間自3月15日上午8點起至3月30日下午5點，或額滿為止，請逕至知本自然教育中心網站報名。洽詢電話：（089）510961分機22。
(中時)
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