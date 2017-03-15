東京這家麵包店74年來只賣2種 卻是老饕必朝聖地
麵包是西方國家的代表性食物之一，而隨著時代演進，其現今已成為不少亞洲國家的飲食顯學。以日本來說，它們更把「做麵包」這件事發展到極致，不少當地的麵包店，人氣早就享譽世界。一家位在東京淺草的麵包老店「Pelican」，正是一個很好的例子，其74年來只賣2種麵包，但仍有超多民眾甘願為他們排人龍。
位於東京淺草的麵包店Pelican，創立於昭和17年（1942年），至今已有74年的歷史。然而Pelican的店鋪完全沒有特別華麗裝潢，且多年來只賣兩種麵包，圓圓的麵包卷和方塊白吐司，每天8點一開店，小小的店面就立刻被遠道而來的饕客擠滿。
最簡單的事往往是最難達成的，Pelican用執著與用心盡力地去維持多年來的傳統風味。現今店主渡邊陸，已是Pelican的第4代傳人，而他也不辜負店的招牌與名聲，為了早上8點開店能擺出熱騰騰的新鮮麵包，每天從凌晨3點半就開始準備工作，從製作到出爐，無不親力親為。
Pelican的故事，近來更被拍成記錄片。片中，渡邊陸談及這家麵包店對他的意義時，感性地說道，店裡的麵包味有著自兒時就熟悉的爺爺味道，烤麵包這項工作，是一種對傳統的繼承和保護。關於Pelican的角色定位，渡邊陸認為，不管過去或是現在，它都只是一間「街角的麵包店」，為附近每天來買麵包的客人們提供麵包，他永遠僅記，這是其排在首位的工作。
Pelican數10年的堅持，努力去呈現最樸實的幸福滋味，是在這瞬息萬變世代中的一股暖流，更讓人體驗到該如何把一件事情做到最好的態度，這也難怪為何總是能吸引那麼多饕客前來。下次走訪東京，不妨到這家麵包店朝聖一下！
店鋪資訊：
「Pelican」(ペリカン)
電話：03-3841-4686
地址：東京都台東區寿4-7-4（田原町站旁）
營業時間：8:00～17:00（售完為止）週日、國定假日公休
(中時電子報)
文章來源：《每日頭條》
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範