陸最新半潛船服役 可維修戰艦

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大陸最新半潛船「振華33號」投入使用。（圖取自大陸網站）

大陸最新半潛船「振華33號」可運載直升機及軍艦。（圖取自大陸網站）

美國半潛船藍色馬林魚號運輸科爾號軍艦。（圖取自大陸網站）

大陸最新、首艘軍民兩用5萬噸級半潛運輸船14日正式下水投入使用，該艦可運載軍艦及海上石油鑽井平台。

據大陸央廣網及觀察者網今天報導，這艘半潛船在江蘇啟東建成，已通過專家驗收正式下水投入使用，船泊名稱為「振華33號」。

半潛船是一種專門承擔艦艇的裝載與運輸，在軍事用途方面，該船具有搭載直升機、維修戰損艦船等多種軍事用途。可以實現萬噸級艦船靠泊中轉倒運、直升機海上中繼保障、艦船海上應急搶修和後送等多種功能。

在民用方面，可用於海洋石油和天然氣勘探、開採中所需的大型海上裝備、海上石油鑽井平台、受損船舶、預製橋樑構件等超大型設備運輸的特種海運船舶。

目前，世界上僅有中國、荷蘭、挪威等少數國家擁有製造此類船舶的能力。

「振華33號」為舉力5萬噸，總長227米，船寬43米，主甲板面積7700平方米。吃水10米，半潛吃水（最大潛深）27米，載貨平台面積相當於兩個標準足球場。該船的航速14節，續航力18000海里。

解放軍無錫聯勤保障中心技術動員處副處長黃浩說，這艘船從設計到建造完工歷時兩年三個月，是中國目前噸位最大的貫徹國防要求的船型噸位民船，與常規航母相當，具有海上裝、運、卸、修等多種功能。

目前，世界上各軍事強國都十分注重半潛船軍事運用價值。2000年10月，美國科爾號神盾級導彈驅逐艦在葉門遭恐怖襲擊，美軍花鉅資租用荷蘭「藍色馬林魚」半潛船，將重達8000多噸軍艦運回國修理。2009年6月，美國又租用「藍色馬林魚號」將高約90米、重達3萬噸的海基X波段雷達運送到夏威夷進行反導測試試驗。

2012年11月，美軍首艘軍用半潛船「蒙特福特角」號建成下水，是在一艘原油運輸船改建而成，並冠名為「機動登陸平台艦」（MLP）。MLP的主要任務是將戰車、裝備等後勤物資從海上運送至陸地，該級船將增強美國海軍海上基地的能力，成為美國海軍海上基地戰略的核心。

中國近年來也製造和使用了多艘半潛船。中國俄製基洛級潛艇，最早就是在1997年由一艘荷蘭籍半潛船運送回國的。後來，又使用國產的2萬噸級半潛船承擔引進的俄羅斯潛艇的運輸任務。

2015年7月上午，中國海軍首艘半潛船東海島船（舷號868）加入戰鬥序列。東海島船長175.5米，寬32.4米，排水量20000餘噸。

美國《國家利益》雜誌分析稱，半潛船可幫助中國海軍在台海戰爭時進行大規模登陸戰，同時半潛船也可改裝成海上基地，在南海島嶼爭端中發揮作用。

(中時電子報)