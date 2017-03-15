饕客照過來 Buffet頂級和牛任你吃！
台北美福大飯店彩匯自助餐廳即日起至5/31推出「和牛放題 暢饗無限」活動，除了原本的餐檯料理外，更增加六道9+等級和牛做成的料理，包含炙燒和牛握壽司、現沖和牛清湯、和牛壽喜燒、炭燒蔬果牛肉捲、和牛口袋餅、板煎和牛排，精緻單點主菜也推出慢燉和牛頰肉佐松露肉汁醬，晚餐期間每位NT$2,000+10%。
另外，即日起至3/30至台北美福大飯店粉絲團參加【飽食和牛～抽彩匯自助晚餐】活動，留言回答問題即有機會獲得免費彩匯自助晚餐。
台灣為單一國家進口澳洲牛第六名，彩匯本次使用的牛肉嚴選來自南半球純淨無污染環境所飼養的澳洲黑毛純種和牛，來源為全世界最大的和牛生產者-澳大利亞農業畜牧公司(AACO)，每隻黑毛純種和牛為每個部位都需達到油花鑑定9+標準的頂級和牛。
彩匯主廚以各式料理呈現多元異國風情，如歐式的口袋餅、台式現沖牛肉湯以及結合蔬果的泰式牛肉捲……以多樣烹調方式帶出頂級和牛的美味。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。