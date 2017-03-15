饕客照過來 Buffet頂級和牛任你吃！

炭烤蔬果和牛捲。(業者提供)

炙燒和牛握壽司。(業者提供)

謝金龍主廚現場炙燒和牛握壽司。(業者提供)

台北美福大飯店彩匯自助餐廳即日起至5/31推出「和牛放題 暢饗無限」活動，除了原本的餐檯料理外，更增加六道9+等級和牛做成的料理，包含炙燒和牛握壽司、現沖和牛清湯、和牛壽喜燒、炭燒蔬果牛肉捲、和牛口袋餅、板煎和牛排，精緻單點主菜也推出慢燉和牛頰肉佐松露肉汁醬，晚餐期間每位NT$2,000+10%。

另外，即日起至3/30至台北美福大飯店粉絲團參加【飽食和牛～抽彩匯自助晚餐】活動，留言回答問題即有機會獲得免費彩匯自助晚餐。

台灣為單一國家進口澳洲牛第六名，彩匯本次使用的牛肉嚴選來自南半球純淨無污染環境所飼養的澳洲黑毛純種和牛，來源為全世界最大的和牛生產者-澳大利亞農業畜牧公司(AACO)，每隻黑毛純種和牛為每個部位都需達到油花鑑定9+標準的頂級和牛。

彩匯主廚以各式料理呈現多元異國風情，如歐式的口袋餅、台式現沖牛肉湯以及結合蔬果的泰式牛肉捲……以多樣烹調方式帶出頂級和牛的美味。

(中時)