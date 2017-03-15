飲料砸女店員 桃園龍潭男子被逮

桃園市龍潭區35歲江姓男子疑似不滿黃姓店員看他，竟將飲料砸向店員。(擷自臉書社團爆料公社)

桃園市龍潭區35歲江姓男子，14日晚間到中豐路1間手搖飲料店購買飲料，途中江男疑似不滿黃姓女店員看他，購買飲料離去又返回店家，並將飲料砸向女店員。警方獲報已將江男逮捕送辦。

黃女表示，當時江男來買飲料時口氣就不是很好，然後又嗆她「看我幹嘛！」黃女回應，「好，那我不看！」沒想到江男將飲料拿走後沒多久就返回，嗆了「你是給我奶茶嗎？」就將飲料連同杯子砸向她。

黃女也向警方提出公然侮辱告訴，龍潭警方15日迅速逮人，並依法送辦。此舉被監視器錄下，影像傳到臉書社團爆料公社，男子行為也遭痛批。

(中時)