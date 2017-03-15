來台旅遊中大獎！酷航第5千萬名旅客就在台灣

酷虎（Scoot）團隊在新加坡樟宜機場歡喜迎接第5千萬名旅客許詠崶一家人。（酷航提供）

酷航執行長李立興贈送豪華大禮給第5千萬名旅客許詠崶一家人。（酷航提供）

酷虎（Scoot）團隊在新加坡樟宜機場歡喜迎接第五千萬名旅客報到。（酷航提供）

來自新加坡的旅客許詠崶（Koh Yong Hon）15日上午與全家人一同前往樟宜機場、準備要搭乘飛往台灣的酷航航班度假時，成為酷航與欣豐虎航兩家航空共計第5千萬名旅客，喜獲酷航準備的豪華大獎，直呼不可思議。

酷虎控股公司執行長李立興表示，「酷航和欣豐虎航都是非常年輕的航空公司，欣豐虎航開始成立至今才第18年、酷航正邁向第5年，在這麼短的時間內迎接我們的第5千萬客人、對整個團隊來說是非常重要的里程碑，我們很感謝每一位客人在這一路的支持，希望能透過今天的活動向五千萬名旅客表達我們的謝意，未來也將持續開拓更多的夢幻飛行版圖，為千千萬萬名旅客承諾將會持續提供更多便利、順暢又超值的飛行體驗。」

第5千萬名幸運旅客許詠崶表示，「非常驚訝我是第5千萬名旅，我從來沒有贏過這麼大的獎項，最驚喜的獎品是酷航商務艙升等券，可以有機會體驗酷航波音787夢幻機隊的商務艙」，身為酷航的常客以及5人小家庭的家長，許先生也分享到酷航最吸引他的就是航班時間很便利、對於要帶著3名小孩一同旅行的父母來說非常重要的考量。

(中時)