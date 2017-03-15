活用焚化廠回饋金 林口公所送低年級學童「安全御守」防災頭套
新北市林口區公所利用八里垃圾場營運回饋金資源，15日送給區內各國小2年級學生防災頭套，共送出1250個，讓林口地區低年級國小學生能夠在災害避難時空出雙手，應變週遭的突發意外。
今天早上林口公所結合林口國小師生，在校園演練災害逃生應變及校園臨時收容所開設，演練災害發生時運用學校場地進行受災民眾收容措施。
演練過程中，一、二年級學生都配戴橘紅色的防災頭套，讓低年級學童逃生過程中騰出雙手，因應攀爬或採取安全姿勢通過危險地帶需求。
林口國小蔡佩芳校長表示，林口國小為百年老校，校內學生數多，平日就有邀請學者專家協助學校研擬防災避難動線，以前沒有防災頭套時，透過學生頭頂書包來保護頭部，但低年級的學生力氣小，反應力不夠，戴上防災頭套兩隻手可騰空自我防護。
林口區朱思戎區長表示，一年級新生本學年度開始，都有新北市府發放的防災頭套，林口區特別運用八里垃圾場回饋金，為二年級學童購置，讓低年級學童都可以人手一個安全御守。
朱思戎說，透過實際操作防災演練讓學童和民眾了解災害發生時的避災動線，未來也會持續和區內各學校鄰里共同辦理各項災害應變演練，推廣預防重於搶救的主動式防災觀念。
(中時)
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