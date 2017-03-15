美日韓神盾艦齊出 劍指北韓挑動陸神經

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美國、日本和南韓都派出高科技神盾艦，前往北韓8天前同時發射4枚飛彈的同一海域演習，向北韓傳達共同防衛的訊息。專家表示，北韓與中國大陸最不樂見的，就是日韓攜手聯防。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍稱這次為期2天的軍演為「三方飛彈預警情資連結演習」。來自駐日美國海軍第7艦隊的一項聲明指出，這項演習中，參演艦隻將使用戰術資料鍊系統，來傳遞聯繫、情報及其他資料。

美國海軍第7艦隊發言人表示，這項演習是美日韓三方系列演習的第三次，目的是加強共同防禦彈道飛彈。

參與演習的艦艇分別為美軍導彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（Curtis Wilbur）、南韓的「世宗大王號」（Sejong the Great）及日本的「霧島號」（Kirishima），3艦都裝備神盾（Aegis）飛彈防衛系統。

根據神盾系統主要合約商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）資料，神盾系統能早期偵測到飛彈威脅，並能追蹤這些飛彈以便隨後加以攔截。藉著強大的AN/SPY-1雷達，距離發射點最近的神盾艦能在飛彈上升階段就偵測到它們。

這些神盾艦可以在彈道飛彈飛行初期就發射攔截彈將其打下，或是把追蹤資料傳送到飛彈路徑後端的其他船艦，供友艦在飛彈接近最高點前將其摧毀。神盾系統還能與終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）及愛國者飛彈系統協同運作。

神盾系統號稱能同時追蹤100個目標，並已多次通過測試，但從沒在實戰中攔截過彈道飛彈；即將部署於南韓的薩德反飛彈系統也未經實戰，僅愛國者飛彈系統於1991年波灣戰爭與2003年美軍入侵伊拉克時曾擊落過短程彈道飛彈。

不過，夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）教授、前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處長舒斯特（Carl Schuster）表示，北韓與中國大陸都有理由擔心南韓與日本間出現更佳的軍事整合。

舒斯特說：「北韓與中國最不想看到的，就是日本與南韓合作防衛，如今北韓作為促成日韓聯防成真。」

在東北亞風雲詭譎之際，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）本週首訪亞洲面臨艱困任務，將試圖安撫受到北韓核試與飛彈威脅日益升高的盟國，及就可能是總統川普面臨的最嚴重安全挑戰，力促中國大陸施壓北韓。

提勒森今晚抵達東京，此行將會晤日本首相安倍晉三與外務大臣岸田文雄，商討日本擬加強飛彈防禦，及可能在日本部署薩德系統的計畫。（譯者：中央社陳亦偉）1060315

(中央社)