照門國小百年校慶 歷屆校友超給力

照門國小學生齊聚一堂，專心聆聽學長、新埔第一位律師邱錦添的演講。（莊旻靜攝）

照門國小校友、新埔第一位律師邱錦添，今受邀回到母校，分享自身經歷。（莊旻靜攝）

照門國小今年適逢百年校慶，校方邀請校友回娘家，分享自身經歷、勉勵學生。（莊旻靜攝）

照門國小校長陳靜宜（左）與學生，感謝校友邱錦添（右），回到母校演講，分享自身奮鬥史。（莊旻靜攝）

新竹縣照門國小適逢百年校慶，校方在6週內邀請6名校友回「娘家」演講，帶給學生不同的文化刺激，今天（14日）由新埔鎮首位律師邱錦添當講師，透過自身「小學讀7年到考上律師、司法官」的經歷，鼓勵學童放大格局，不以偏鄉為限。

照門國小過去曾是新埔公學校照門分校，後由照門公學校至照門國小，至今已屆百年，學校過去人數最多曾達1千餘名，校友人才濟濟，今年因百年校慶，各校友紛紛出資捐贈獎助學金、智慧學習設備、修繕大門經費，甚至有傑出校友回校演出、演講等。

邱錦添今向學生演講，他曾經「讀了7年國小」，卻未因此失志，反而一路憑著毅力苦讀，曾在擔任護理師的妹妹支持下，考上台大，後來也考上律師、司法官等，更曾當選為台北市議員，功成名就後，也為家鄉奮鬥，阻擋火葬場進駐照門地區等，期許學生努力。

總務主任曾月華表示，邱錦添熱心照顧母校，曾促成台北市銘傳國小、台北市退休校長聯誼會到校交流等。校長陳靜宜指出，照門國小校友情誼令人感動，曾有9旬校友顫巍巍回母校捐款，校友張書木也捐贈學校智慧雲端學習設備，平衡城鄉差距。

照門國小校慶系列活動從校友回娘家演講陸續展開，邀請邱錦添及中小企業銀行退休的校友羅燕堂、亞村科技公司董事長楊縣豐、已故飛官吳載熙將軍的弟弟吳載奇將軍、中國醫藥大學附設醫院住院醫師張尹人、中興工程顧運公司副總經理吳家潮等人返校演講，盼能激勵學生。

校方將在4月19日晚間，邀請國立交響樂團到校演出，20日晚上則由社區家長、學生才藝表演，21日晚間還有校友、現任台灣藝術大學教授麥韻篁與鋼琴家卓甫見共同演出，4月22日校慶當天，預計邀請高齡104歲的校友返校，見證學校歷史。

(中時)