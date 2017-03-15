新聞深喉嚨》「幽靈判決」突襲起訴 乾脆說「馬英九」三字就是罪名？

中天新聞

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馬前總統被起訴，北檢洋洋灑灑，義正詞嚴地寫了88頁的起訴書，其中直指判決依據之一，是所謂「最高法院 101年度台上字第2970 號刑事判決意旨」，但當記者進一步查詢，卻發現在「司法院法學資料檢所系統」中，根本就查不到這號判決。此一訊息曝光後，輿論嘩然，北檢回應，確實有此判決存在，是台高檢偵辦的洩密案件，該判決列為最高法院刑事庭具參考價值的裁判，檢方不可能擅自捏造虛偽判決，只是因為事屬「秘密」，所以無法公開。但更令人傻眼的是，最高法院官長黃國忠表示，此案是國家機密案件，他自己也查不到，不解檢方如何查。最高法院會派人去木柵倉庫調案，此案已屬國家機密法保護範圍，案卷封存，無法查看。所以，現在檢方是拿一個只有自己知道內容的「幽靈判決」來起訴前元首？這難道不會有檢辯資訊不對等，「突襲起訴」的爭議嗎？

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「關說的沒事，揭發的有罪」！馬前總統被起訴，但涉及關說的王金平與柯建銘一點事都沒有，國人真的可以接受？如今之所以會有部分輿論質疑蔡總統是在「追殺」馬前總統，正是因為過去一段時日，包括蔡總統本人，民進黨與獨派對司法指手畫腳已經到了瘋狂的地步，監察委員被提名人陳師孟才揚言報復法官「辦綠不辦藍」，結果隔週原本三連勝的國民黨產官司馬上逆轉敗訴定讞，再隔一週馬前總統就被起訴。而蔡總統本人也曾對前交通部長郭瑤琪貪汙案表態，形同插手個案。《新聞深喉嚨》想問的是，如果馬前總統有罪那就依法究辦，但在起訴了馬前總統之後，「關說」到底怎麼處理？「妨礙司法公正罪」2009年提出，2013年「馬王政爭」「王柯關說」時又被討論，但如今8年過去了，不了了之。還是蔡總統與新政府乾脆講白了，「關說」無罪啦，現在咱們掌權，「有關係就沒關係」啦？

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司法之所以在國人心目中威信低落，除了政治力介入，更無法忽視的是「法不成法」，什麼都可以因人設事！檢察總長顏大和說「有悔意」，「可教化」幫死刑犯王鴻偉提「非常上訴」，問題是，「非常上訴」的要件根本就沒有「悔意」與「教化」。此外，死刑存廢的老議題，新政府又打算使出賴皮「拖字訣」，從2016年5月10日鄭捷遭槍決至今，新政府再也沒有依法執行過死刑，甚至於如今正在進行中的司法改革國是會議，連談都不談！《新聞深喉嚨》在此呼籲，這樣的國是會議不開也罷，不要再浪費納稅人的公帑提供特定「法綠人」取暖，即刻停止，不然就重新擬定議題，把「妨礙司法公正罪」，「死刑存廢」，「無理非常上訴」，「政治力介入關說」這些國人真正關心的司改議題談個清楚吧！

「一例一休」3個月宣導期快屆滿，南投縣長林明溱13日即指示縣府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。林明溱說，南投是觀光縣，遊樂區以往都依營運狀況給員工彈性休假。每年5、6月和11月是淡季，員工幾乎都在放假，只有周休日上班；碰上寒暑假旺季，幾乎全員上班，勞資配合得很好，現在飯店和遊樂區都快被掐死了，能不跳出來嗎？林明溱強調，如果因不配合中央法規，「要被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好」。南投開砲後，花蓮縣長傅萁建議政策暫緩5年。台北市長柯文哲也說曾6度函文勞動部，回覆都是「再討論」。勞動態樣成千上萬，勞動部要做出多少函釋才足夠釋疑？

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日本長期以來有間諜在台活動，他們多以協會、商社等單位當掩護從事情蒐，像是2000年成立的「日台經濟人會」，該會理事長阿尾博政就是一個長期駐大陸與台灣的間諜。前年該會在台北康華大飯店舉辦周年紀念酒會，時任亞東關係協會秘書長的羅坤燦與民進黨立委許添財都到場祝賀，顯示該會與綠營早已建立關係。而調查局最近偵辦日諜案還誤踩了政治紅線，因為以保釣船出海被日方掌握為由，將工作指向了日本，結果還得出動邱義仁善後。陸生周泓旭的行為即使有問題，但顯然只是「小咖」，因為他下手的對象不過是學校同學或一些基層公務員，算不上什麼情報滲透。而日諜接觸的對象都是綠營立委，新政府卻「吃案」、「搓案」。「保防」還能雙重標準，根本就是打算「政治偵防」！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)