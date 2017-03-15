李克強提一中 陸委會：應正視現實

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中國大陸國務院總理李克強今天重談「一中原則」、「反台獨」等舊調。陸委會表示，維護台海和平穩定是520以來政府一貫政策，呼籲陸方正視現實，尊重理解台灣民主制度。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議閉幕後，李克強舉行中外記者會，並在回答台灣媒體提問時作上述表示；他並聲稱，不管台灣情勢如何變化，都改變不了「兩岸同屬一個中國的歷史和現狀。」

對此，行政院大陸委員會傍晚發布新聞稿指出，維護海峽兩岸關係和平穩定的現狀，符合雙方及國際社會的共同利益，是去年520以來中華民國政府的一貫政策，不會因為任何情勢變化而動搖。

陸委會表示，面對雙方體制與發展歷程不同的客觀事實，中國大陸應正視現實，充分尊重與理解台灣民主制度與民意的施政核心，才有利於開展建設性的兩岸關係，並為各自改革與創新發展創造有利的環境。

陸委會呼籲，中國大陸應展現智慧、耐心與定力，拋開以政治性前提決定兩岸關係未來走向的慣性，唯有共同努力「求同存異」，找尋解決難題之道，才能創造雙方合作的可能空間。

陸委會表示，願與對岸掌握此歷史機遇，透過真誠善意對待與溝通對話，管控分歧與風險，減少誤判與誤解。1060315

(中央社)