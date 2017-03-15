酷虎第5千萬客 出現在飛台灣航班

同屬新加坡航空旗下的廉價航空酷航與欣豐虎航，去年合體為酷虎控股公司，酷虎第5000萬名旅客今天出現在新加坡飛台灣的航班上，酷虎除贈旅客大獎外，也推出促銷活動。

來自新加坡的旅客許詠崶（Koh Yong Hon）上午與全家人一同前往樟宜機場，準備搭乘酷航航班來台灣度假時，才知道是酷虎第5000萬名旅客。

酷虎團隊與酷虎控股公司執行長李立興（Lee Lik Hsin）親自為許詠崶送上酷航來回機票、5張經濟艙升等酷航商務艙兌換券、50小時的酷航機上Wi-Fi、機上紅白酒兌換券、酷航毛毯、睡眠組及由百萬酷迷網路票選出「格雷的五十道陰影」原著小說等大獎。

李立興說，欣豐虎航成立至今第18年，酷航正邁向第5年，在這麼短的時間內迎接第5000萬客人，對整個團隊來說是非常重要的里程碑，酷虎未來將持續開拓更多的夢幻飛行版圖，為旅客提供更多便利、順暢又超值的飛行體驗。

酷航與欣豐虎航也從今天起，推出4天促銷活動，包括搭乘酷航由台灣飛往新加坡、東京、北海道與澳洲、印度、雅典等長程線，也包括搭乘欣豐虎航自新加坡轉機至馬來西亞、印尼與泰國等亞洲各地都適用，經濟艙單程含稅新台幣1799元起、酷航商務艙單程含稅3599元起。

促銷日期至18日深夜11時59分，旅遊日期至10月28日，訂票時輸入促銷代碼「SOARING」、購買FLYBAG（機票+行李組合）、FLYBAGEAT（機票+行李+餐點組合），有機會再享9折優惠，但連續假期及特殊旺日不適用。1060315

(中央社)