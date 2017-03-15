新店十四張歷史建築 將重現中央公園
新北市新店十四張地區，規劃為台北環狀捷運機廠用地，被拆除的劉氏宗祠與留利記公厝等歷史建築，將遷移到中央新村北側公園，結合當地住宅，打造成中央公園與兒童遊樂場。
新北市長朱立倫今天出席新店區中央新村北側青年社會住宅動土典禮時表示，新北市推動多元社會住宅政策，在區段徵收整體開發劃定區，興建社會住宅。
中央新村北側區段徵收，總面積約40公頃，其中，規劃打造約1070戶「只租不售」的社會住宅，讓青年和弱勢族群安居。
市府地政局表示，將打造近兩個半足球場規模的中央公園，另帶狀的鄰里公園兼兒童遊樂場用地。
公園用地中，比較受矚目的是，創建於清光緒年間，劉氏文記堂（三落厝）與劉氏家廟、劉利記公厝、斯馨祠及斯馨碑等，屬十四張地區具建築特色、歷史意義等值得保存建築或紀念物，登錄為新北市歷史建築。1060315
(中央社)
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