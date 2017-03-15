花滑世錦賽失誤 曹志禕仍獲長曲參賽權
台灣滑冰好手曹志禕今天於花滑世錦賽男單短曲比賽中，在一個3週半跳的動作中發生摔倒失誤，但仍擠進前24名，艱苦獲得長曲參賽資格。
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）今天起在台北小巨蛋舉行，首日賽程包括男子單人的短曲部分及雙人的短曲部分。
剛在亞洲冬季運動會男單的短曲拿下63.68分，長曲獲得126.51分，總分合計190.19分，創下個人最佳紀錄的曹志禕這次代表台灣參賽，這是滿19歲的他最後一次參加青年組賽事。
曹志禕今天在第1個3週半跳落地時發生摔倒的失誤，最後在短曲獲得63.17分，在45名參賽選手中排名20名，順利擠進前24名，獲得參加長曲比賽的資格。
對於自己今天的表現，曹志禕表示，他大致上還算滿意，但他在練習時做3週半跳幾乎不會出現摔倒的重大失誤，今天摔倒他蠻失望的，還好之後的連續跳躍都能順利完成，才慢慢找回信心。
談到接下來要參加的長曲賽事，曹志禕說，近兩個月他的長曲表現在練習中已經很穩定，也有針對今年前3場比賽中出現的瑕疵做出調整，這次比賽他會注意每個細節，全力帶給觀眾最好的表現。1060315
(中央社)
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