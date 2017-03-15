舞動奇蹟 亦姬舞蹈團為植物人而舞

亦姬舞蹈團將於7月代表台灣前往捷克表演，15日先前往創世基金會台中分院為院民展現曼妙舞姿，盼望能以舞蹈為植物人帶來生命的奇蹟。中央社記者郝雪卿攝 106年3月15日

亦姬舞蹈團將於7月代表台灣前往捷克表演，今天先前往創世基金會台中分院為院民展現曼妙舞姿，盼望能以舞蹈為植物人帶來生命的奇蹟。

亦姬舞蹈團將於7月前往捷克參加「布拉格國際民俗藝術節」表演，在團員為出國演出加緊訓練之際，仍於今天前往創世台中分院演出，曼妙舞姿及音樂搭配，一首舞畢，久臥病床的植物人彷彿也受到感召。

除了熱情舞蹈表演外，團員們更邀請3月及4月份的植物人壽星及其家屬，一同前來慶祝生日，祝賀植物人及其家屬能平安健康。更希望能喚醒植物人們生命的奇蹟，也喚醒大眾內心善的種子，齊助募集創世植物人安養、到宅雙軌服務經費。

創世台中分院指出，據統計全台約有4000多名植物人，許多植物人家屬因為不捨，選擇在家自行照護家屬。每月不僅要負擔沉重的經濟壓力，更需日以繼夜地照顧，無法喘息。期盼大家共襄善舉，幫助創世基金會推展植物人安養、到宅雙軌服務，讓愛永不止息。1060315

(中央社)