亞股多收黑油價反彈 美升息箭在弦上

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受美國及歐洲股市收黑影響，亞洲股市今天大多下跌作收，神經緊繃的投資人正在等候美國聯邦準備理事會（Fed）政策會議結果出爐。

美國聯準會幾乎篤定將在今天稍後宣布調升利率，但投資人最關注未來升息計畫，聯準會主席葉倫（Janet Yellen）的記者會將成為眾所矚目的焦點。

美國近幾個月眾多經濟數據強勁，但多已反映在股價，3月以來全球市場漲勢趨緩，美國總統川普承諾提高基礎建設支出和減稅卻缺乏動作，更增市場憂心。

東京日經225指數今天收盤下跌0.2%，報19577.38點。東芝（Toshiba）重挫超過12%，外界對東芝的未來愈來愈感擔憂。

香港恆生指數跌0.2%，報23792.85點。上海證券交易所綜合股價指數上揚0.1%，報3241.76點。1060315

(中央社)