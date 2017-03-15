高市土地標售 脫標率創近3年新高

高市地政局15日舉辦今年第1季開發區土地標售，共標出11標13筆土地，合計標售金額新台幣9.2億元，脫標率84.6%，創近3年新高。（高雄市地政局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月15日

高市地政局今天舉辦今年第1季開發區土地標售，共標出11標13筆土地，合計標售金額新台幣9.2億元，脫標率84.6%，創近3年新高。

地政局表示，這季計有50標封參與投標，總標售金額9億2248萬餘元，脫標率84.6%，競標熱絡，其中鳳青、中都重劃區優質建地，熱銷更是百分百，再掀搶購熱潮。

地政局說，本季開發區土地推出13標15筆土地，吸引50家投資人參與競標，創下近3年買氣新高，共標出11標13筆，以鳳青及中都重劃區土地買氣最佳，除第37期及高雄大學區段徵收區2筆小面積土地，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯示高雄開發區土地公共設施完善，生活機能健全，投資人對高雄房地產未來發展信心十足。

高雄市地政局長黃進雄說，這次標售的案區位好、產權乾淨，兼具投資開發及保值效用，且多為100至200坪產品，總價1500萬以下，加上目前銀行貸款利率仍低，因而吸引民眾競相投標。1060315

(中央社)