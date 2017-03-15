高市土地標售 脫標率創近3年新高
高市地政局今天舉辦今年第1季開發區土地標售，共標出11標13筆土地，合計標售金額新台幣9.2億元，脫標率84.6%，創近3年新高。
地政局表示，這季計有50標封參與投標，總標售金額9億2248萬餘元，脫標率84.6%，競標熱絡，其中鳳青、中都重劃區優質建地，熱銷更是百分百，再掀搶購熱潮。
地政局說，本季開發區土地推出13標15筆土地，吸引50家投資人參與競標，創下近3年買氣新高，共標出11標13筆，以鳳青及中都重劃區土地買氣最佳，除第37期及高雄大學區段徵收區2筆小面積土地，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯示高雄開發區土地公共設施完善，生活機能健全，投資人對高雄房地產未來發展信心十足。
高雄市地政局長黃進雄說，這次標售的案區位好、產權乾淨，兼具投資開發及保值效用，且多為100至200坪產品，總價1500萬以下，加上目前銀行貸款利率仍低，因而吸引民眾競相投標。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。