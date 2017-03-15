交長抵台南 市府爭取交通建設
交通部長賀陳旦今天視察台南，市府當面爭取台南重大交通建設，希望中央認同及補助經費。
賀陳旦今天主持台南鐵路地下化工程仁德段開工後，市長賴清德邀請賀陳旦及交通部官員聽取台南未來交通建設規劃。
交通局長林炎成表示，交通局明年起至 109 年將陸續啟動四大轉運站開發案、停車場開發計畫，其中新營綜合轉運站已獲中央補助新台幣6820萬元，預定 107年底完工。仁德、和順及開元三大轉運站，將採自建後委外經營。
交通局更提出台南幸福好停車計畫，預定自 106年至 109 年展開 4 年期程完整計畫，在中西區、東區、北區等增設 1 萬格以上的停車位，總經費 85 億元。
至於未來台南整體道路結構發展，工務局表示，國道 8 號台南支線在區道南 133 交會處，由高架路段漸變為平面路段，時有交通事故；國道 8 號尾端銜接公學路一段 124 巷也易壅塞。市府將積極爭取國道 8 號延伸至安中路，總長度 5 公里，總經費 55 億5000 萬元，以改善國道 8 號運輸效能。1060315
(中央社)
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