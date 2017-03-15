華友聯集團熱心助學 捐贈高應大200萬元

高雄市華友聯集團董事長陸炤廷（左）15日代表捐贈200萬元給國立高雄應用科技大學，作為弱勢學子生活助學金，由校長楊慶煜（右）代表接受。（呂素麗翻攝）

國立高雄應用科技大學校長楊慶煜（左）致贈感謝狀給華友聯集團董事長陸炤廷（右）。（呂素麗翻攝）

華友聯集團捐200萬給高應大，該校師長合照讚許。（呂素麗翻攝）

以市地重劃起家，總部位於高雄市鳳山區的華友聯集團，秉持取之社會、回饋社會的企業精神，15日由董事長陸炤廷代表捐贈200萬元給國立高雄應用科技大學，作為弱勢學子生活助學金。

華友聯集團董事長陸炤廷是高應大的校友，他表示，經營企業的過程中一步一腳印，從公司成長感受到與客戶和諧互惠的人本情懷，堅持「房子賣掉以後才是服務的開始」，因而每年歲末年終都會為住戶施行免費補漆、發起募集物資寒冬送暖予在地低收入戶。

他說，這次與高應大共同為弱勢學子雪中送炭，期盼善盡企業的社會責任；他也呼籲企業界菁英重視企業人才斷層，在企業營運策略許可之下，積極與學界締結產學合作平台，激勵優質教師貼近輔導產業，規畫多元契合式學程，協助企業培育優質人力。

高應大校長楊慶煜表示，高應大學生素質優秀、學習成效良好，但部分經濟弱勢學子往往需為生活費、助學貸款而與時間賽跑，四處謀取打工機會，如遇家人罹患重大疾病或事故，甚至必須中斷學業，照顧家庭與親人，亟待救助。

楊慶煜感謝華友聯集團的教育愛心，他說，這筆助學金將規劃用於經濟與生活條件受限的學生生活助學，適度補助學生經濟需求，補助範圍涵蓋生活助學金、急難救助、住宿優惠等多項層面。

華友聯集團旗下墾丁H會館、台南清水漾及台南舉喜重劃區的造鎮計劃，屢屢革新市場建設文化並繳出亮眼成績單，成為南台灣首購族最愛的品牌；該集團肯定高應大的辦學理念與人才培育制度、產學研發量能，為弱勢學子添上生活助學補助，希望拋磚引玉，能有更多企業界回饋。

(中時)