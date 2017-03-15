熱心老闆免費提供店面 若竹兒愛心商店開張
若竹兒教育基金會匯聚眾人愛心，在嘉義市成功街設立「若竹兒愛心商店」今天正式開幕，收、賣二手衣物及日常用品，收入作為若竹兒永久家園二期工程經費，60年老字號食品公司負責人蔡朝進抱著回饋社會的心，免費提供店面。
若心兒教育基金會執行董事林朋輝表示，2年前開始籌備愛心商店，幸得蔡朝進先生熱心贊助，免費提供店面，還有各界愛心人士捐贈全新日常用品、小農蔬果、二手衣物，以及若竹兒自製烘焙餅乾、鳳梨酥、環保香皂等手工藝品，試營運3月餘後，正式開張，天天營業至下午5時。
蔡朝進表示，看到若竹兒的赤子之心，很感動，彷彿看到自己的孩子小時候天真無邪的樣子，更被林朋輝因為照顧自己孩子而延伸為照顧更多若竹兒的大愛所感動，免費提供老家改建後的店面作為愛心商店，以回饋社會。
(中時)
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