五十肩好困擾 肩關節囊擴張術療程大幅縮短
五十肩好發於40到60歲的中年人，其中女性就佔了7成，不只痛起來要人命，日常生活也非常不便，台南一位48歲的王小姐肩痛3個月仍不以為意，都靠止痛藥控制，沒想到狀況沒改善，連日常穿內衣的動作都辦不到，到佳里奇美醫院求醫，院方用超音波導引進行「肩關節囊擴張術」，搭配「神經阻斷術」與「增生療法」，有效改善疼痛及手臂「不舉」情形。
佳里奇美醫院復健科主治醫師羅元廷表示，肩關節囊因沾黏導致肩關節活動受限，稱為「沾粘性肩關節腔炎」，也就是俗稱的五十肩，一般五十肩以物理治療為主，需要長時間的復健，透過手法鬆動肩關節，時程在半年到1年間，加上發病前期只有疼痛，患者未能及早就醫，現在則可運用高解度超音波協助診斷與治療，大幅降低復原時間，且門診時就能完成。
羅元廷指出，透過超音波導入，可在肩關節囊注入大量液體，撐開沾黏的肩關節囊，原理就好像是替皮膚補充膠原蛋白或玻尿酸，回復肩關節原有的空間，這種整合式注射療法有效縮短療程，搭配復健最快1個月內就能治癒。
由於五十肩並無任何特殊徵兆，羅元廷建議，若有肩痛數周不退的狀況，就應該就診治療，以免造成肩關節損傷。
(中時)
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