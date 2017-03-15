閩台辦主任看金門 古厝群好有吸引力

大陸福建省台辦主任王玲（左）拜會金門縣議長洪麗萍，暢談兩岸交流與合作願景。（李金生攝）

金門保存完整的閩南古厝聚落、洋樓群蘊藏豐富的文化內涵。（李金生攝）

大陸福建省台辦主任王玲（右）與立委楊鎮浯服務處主任孫國智（中）等人交換意見。（楊鎮浯立委服務處提供）

陸客來台人數雪崩式減少，觀光產業進入寒冬之際，連日來走訪金門的大陸福建省台辦主任王玲今（15）日在與立委楊鎮浯服務處主任孫國智、縣議長洪麗萍會談時強調，兩岸可以聯手將「金廈1日生活圈」做好做實，吸引更多的遊客來到，進一步帶動地方繁榮。

王玲日前帶領大陸福建省台辦的秘書處長翁云萍、聯絡處長鄭中與福州、廈門、龍岩等城市台辦主任，經由馬祖「小三通」赴台參訪，並在昨天下午轉至金門訪問，今天傍晚再循金廈「小三通」返回對岸。

王玲昨在拜會縣府時表示，大陸已具備通水條件，希望在今年底即可完成福建向金門試通水作業，今天與縣議長洪麗萍、立委楊鎮浯辦公室主任孫國智、前立委楊應雄和與國民黨金門縣黨部主委林芳旋等人會面時，再就此事交換意見，期待「水到渠成」的一天早日來臨。

王玲和楊鎮浯立委服務處一致表示，民生工程需要技術成熟的團隊來施作，而福建通水到金門的重大建設，在去除政治干擾後，最終回歸到民生工程，目前才能依照進度持續進行，充分實現「把好事辦好、把實事辦實」的大原則。

王玲並指出，金門有豐富的旅遊資源，尤其是閩南古厝聚落和洋樓建築群保存完整，蘊藏的文化內涵相當具有吸引力。她認為兩岸可以透過分工的方式，聯手保存和運用珍貴又獨特的旅遊資源，並進一步提升金門文創軟實力，將「金廈1日生活圈」做好做實，吸引更多的遊客來到。

(中時)