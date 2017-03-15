安以軒曾與胡歌合作經典電視劇《仙劍奇俠傳》。(取自微博)

安以軒閃婚，胡歌微博又淪陷了。(取自胡歌微博)

安以軒今日宣布閃嫁CEO男友陳榮煉，昔日電視劇《仙劍奇俠傳》林月如有了歸宿，果然「李逍遙」胡歌微博在第一時間就瞬間淪陷，成為網友朝聖觀光地，紛紛搞笑留言「心疼老胡」。

胡歌在演藝圈人緣好，合作《仙劍奇俠傳三》女星劉詩詩、楊冪結婚時，仍舊單身的他微博淪陷，劉亦菲認戀宋承憲時，他的微博也淪陷，連好友霍建華與林心如結婚到這次安以軒閃婚，胡歌的微博依舊難逃淪陷命運，瞬間登上微博熱搜榜上。

胡歌微博多次淪陷，也讓網友看了不禁搞笑稱，「求大家放過胡大男神吧，我們這個大帥哥一會也會找到自己命中註定的另一半的，求大家祝福哦」、「哈哈哈哈哈，祝福安以軒，胡歌加油」、「你們放心吧，我會好好照顧胡歌的」。

(中時電子報)