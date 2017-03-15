安以軒閃婚 胡歌微博又淪陷了
安以軒今日宣布閃嫁CEO男友陳榮煉，昔日電視劇《仙劍奇俠傳》林月如有了歸宿，果然「李逍遙」胡歌微博在第一時間就瞬間淪陷，成為網友朝聖觀光地，紛紛搞笑留言「心疼老胡」。
胡歌在演藝圈人緣好，合作《仙劍奇俠傳三》女星劉詩詩、楊冪結婚時，仍舊單身的他微博淪陷，劉亦菲認戀宋承憲時，他的微博也淪陷，連好友霍建華與林心如結婚到這次安以軒閃婚，胡歌的微博依舊難逃淪陷命運，瞬間登上微博熱搜榜上。
胡歌微博多次淪陷，也讓網友看了不禁搞笑稱，「求大家放過胡大男神吧，我們這個大帥哥一會也會找到自己命中註定的另一半的，求大家祝福哦」、「哈哈哈哈哈，祝福安以軒，胡歌加油」、「你們放心吧，我會好好照顧胡歌的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。