談廚藝人生 阿基師：要對消費者忠誠

阿基師到桃園市南亞技術學院演講。（校方提供）

阿基師演講後與學生合影。（校方提供）

名廚阿基師獲邀到桃園市南亞技術學院演講，以人生經歷為例，勉勵學生犧牲享受，唯有不斷歷練、努力、精進，在紮實功夫外，更重視對消費者的忠誠與承諾，才有今日的成就。

阿基師或該校餐飲廚藝管理系邀請到校授課，提點學生進入餐飲職場的就業準備與人生態度。阿基師說，學生要用心、真心面對食材，珍惜手邊的資源，從平凡中做到極致。並在工作中強化專業能力，培養正確處事態度，自然能在職場中發展出個人的一片天空。

被學生問到如何選擇職場，以及避免職場忌諱？阿基師說，學生起初會選擇自己所愛，但應該要懂得「經營」與「交流」的訣竅，包含謙卑地「經營」自我的人生、未來、藝術與現實，對外「交流」思想、智慧、品味與價值，自我充實完善。

阿基師也勉勵學生，一旦進入職場，要懂得避免功高震主、才大壓主、權大欺主3項忌諱，也不要躁進，「好的職場機會是需要等待的，但機會只留給準備好的人」。

(中時)